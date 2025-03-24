24/03/2025 14:07

【特朗普新政】摩通：美國若將關稅與增值稅對等，美元恐大幅走強

《經濟通通訊社24日專訊》根據摩根大通對多種貿易情景的分析，如果美國徵收與全球增值稅制度相對等的關稅，將對全球經濟增長產生最大影響，並對美元構成最大支撐。



摩根大通外匯策略師Arindam Sandilya和Meera Chandan列出5種關稅情景及其對美國和全球經濟增長、美元及匯率的影響，分別是：



1. 關稅與增值稅對等：這將是「最具懲罰性」的措施，可能使廣義美元指數上漲3%至5%

2. 10%的普遍關稅可能導致美元上漲2%至4%

3. 美墨加協定(USMCA)項下對墨西哥和加拿大的25%關稅可能推動美元上漲1%至3%

4. 行業性關稅可能推動美元上漲0%至2%

5. 對等關稅可能導致美元下跌0%至2%，因為對全球經濟增長影響有限，這種環境最接近美元微笑曲線的中間部分。



兩名策略師表示，由於關稅與增值稅對等的巨大影響，這對美國和其他國家的經濟增長影響會最大，除美國之外，近70%國家的增長前景將下降0.3%或更多。(rc)