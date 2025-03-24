24/03/2025 08:13

紫金礦業(2899)去年純利增52%，末期息增四成至28分

《經濟通通訊社24日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)公布，截至去年12月31日止年度純利320.5億元（人民幣．下同），增長51.76%，每股盈利1.21元，派末期股息每股28分，較上財年末期息水平增加40%，全年派息38分同比增52%。



該集團指，收入約3036.39億元，升3.49%，扣除非經常性損益之純利316.9億元，升46.61%，加權平均淨資產收益率25.89%，升4.46個百分點。於去年底，資產負債比率55.19%，跌4.47個百分點。



該集團指，礦山產銅約106.8萬噸，增長6.07%，礦山產金約7.29萬千克，上升7.7%，礦山產銀約43.58萬千克，上升5.78%。該集團指，目前總資源量銅超過1.1億噸、金3972噸。(wh)



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告