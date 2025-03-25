25/03/2025 17:16

《外圍焦點》美聯儲理事發表演講，美國公布新屋銷售等數據

《經濟通通訊社25日專訊》美國總統特朗普宣稱，或減免計劃於4月2日徵收的部分對等關稅，刺激美股昨日大漲。道指升597.97點或1.42%，報42583.32點；標普500指數升100.01點或1.76%，報5767.57點；納指升404.54點或2.27%，報18188.59點。港股方面，恒生指數收市報23344，跌561點或2.3%，成交2853億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:40pm，美聯儲理事庫格勒就「經濟前景與企業家精神」發表演講。9:05pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在該行舉行的會議上致開幕詞。



數據方面，今日5:00pm，德國公布3月IFO-企業信心指數，料由85.2升至86.7。今晚9:00pm，美國公布1月標普/Case-Shiller20大城市房價指數，經季節調整月率升幅料由0.52%收窄至0.4%。10:00pm，美國公布2月新屋銷售，料由65.7萬升至68萬，月率料由下滑10.5%改善至升3.5%。



在美國，今日公布業績的公司有：亞朵集團(US.ATAT)、阿特斯太陽能(US.CSIQ)、特海國際(US.HDL)、諾亞財富(US.NOAH)、雲米科技(US.VIOT)、一起教育(US.YQ)等。(wa)