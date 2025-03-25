直播中 : 開市Good Morning - 小米折讓近7%配股 回調可低吸？
直播中 : 開市Good Morning - 小米折讓近7%配股 回調可低吸？
23,688.24
-217.32
(-0.91%)
23,685
-283
(-1.18%)
低水3
8,757.34
-93.35
(-1.05%)
5,651.67
-85.16
(-1.48%)
655.78億
3,370.66
+0.63
(+0.019%)
3,934.40
-0.45
(-0.011%)
10,698.16
+2.67
(+0.025%)
2,135.73
-1.06
(-0.05%)
86,894.9900
-603.1700
(-0.689%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0716
澳元最佳客戶買入價
4.8936
歐元最佳客戶買入價
8.4116
英鎊最佳客戶買入價
10.0605
日圓最佳客戶買入價
5.1662
推廣【買1送1】維柏健健骨鐵三角7天見效
恒生指數
23,688.24
-217.32
(-0.91%)
期指
低水3
23,685
-283
(-1.18%)
國企指數
8,757.34
-93.35
(-1.05%)
科技指數
5,651.67
-85.16
(-1.48%)
大市成交
655.78億
股票
646.29億
(98.552%)
窩輪
4.41億
(0.673%)
牛熊證
5.08億
(0.775%)
即時更新：25/03/2025 09:35
可賣空股票總成交
2,074.81億
主板賣空
397.44億
(19.155%)
更新：24/03/2025 16:59
上証指數
成交：549.48億
3,370.66
+0.63
(+0.019%)
滬深300
3,934.40
-0.45
(-0.011%)
深証成指
10,698.16
+2.67
(+0.025%)
MSCI中國A50
2,135.73
-1.06
(-0.05%)
比特幣
資料由Binance提供
86,894.9900
-603.1700
(-0.689%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0716
澳元/港元
最佳客戶買入價
4.8936
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.4116
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.0605
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1662
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

05
四月
沙田大會堂｜沙田管樂團周年音樂會 —— 久石讓音樂の森 2025 沙田大會堂｜沙田管樂團周年音樂會 —— 久石讓音樂の森 2025
文化藝術 親子活動
沙田大會堂｜沙田管樂團周年音樂會 —— 久石讓音樂の森 2025
推介度：
05/04/2025
09
四月
【Coldplay香港演唱會2025】Coldplay：Music of The Spheres 世界巡演香港站 【Coldplay香港演唱會2025】Coldplay：Music of The Spheres 世界巡演香港站
音樂會
【Coldplay香港演唱會2025】Coldplay：Music of The Spheres 世...
推介度：
09/04/2025 - 12/04/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
01810 小米集團－Ｗ00001 長和09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00388 香港交易所00005 滙豐控股
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

長和賣港口｜FOCUS｜從蘇伊士到巴拿馬，看Timing的藝...

24/03/2025 11:50
大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，銀行推短存優惠，滙豐一周達10厘...

23/03/2025 10:55
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2024
北上食買玩
Art Month 2024
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
香港好去處
易經看世界 世界風雲變
說說心理話
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
86,894.99
-603.17
-0.689%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,062.7600
-18.4400
-0.886%
EOS-柚子幣-EOS EOS 柚子幣
0.5658
-0.0071
-1.239%
更新：25/03/2025 09:30
即將公佈經濟數據
南韓-零售銷售(年率)
即將公佈
25/03/2025 10:00
前值
11.70%
市場預測
--
日本-東京百貨業銷售(年率)
即將公佈
25/03/2025 13:30
前值
5.50%
市場預測
--
最佳銀行兌換
日圓兌港元
電匯客戶買入
0.0517
電匯客戶賣出
0.0515
更新：25/03/2025 09:36:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處