25/03/2025 08:39

【特朗普新政】白宮國安顧問「擺烏龍」，邀記者討論攻擊也門計劃

《經濟通通訊社25日專訊》特朗普政府的國安團體發生嚴重機密外洩事件，數名高級官員在討論對也門軍事行動時，採用了一款非機密的聊天程序，並將一名記者錯誤加入群聊名單。白宮周一（24日）承認「擺烏龍」，但強調特朗普總統本人不知情。



據《大西洋月刊》報道，白宮安全顧問沃爾茲誤將該報主編戈德伯格，加進了加密訊息平台Signal上的群聊圈，其他參與者包括副總統萬斯、國防部長海格塞斯和中央情報局局長拉特克利夫。



戈德伯格因此掌握了特朗普國安團隊，討論在3月15日對也門胡塞武裝組織發動攻擊的細節。其中，國防部長海格塞斯在攻擊前兩小時，發出美軍即將動用的武器、攻擊目標和時間的準確訊息。



特朗普在白宮記者會上強調，事件不可能對軍事行動構成影響。白宮新聞秘書萊維特稱，特朗普將繼續對沃爾茲和國家安全團隊極度信任。(jf)