25/03/2025 11:46

【外圍經濟】福士汽車及寶馬2月歐洲電動車銷量超越特斯拉

《經濟通通訊社25日專訊》市場研究機構JATO Dynamics公布最新數據顯示，特斯拉2月在歐洲電動車市場的銷量，已落後於傳統汽車公司福士汽車及寶馬。



在25個歐盟國家、英國、挪威和瑞士，特斯拉2月份的純電動汽車註冊登記量，與2024年相比平均下跌44%，銷量降至不到1.6萬輛。當月市場份額降至9.6%，這是過去五年來2月份的最低水平。



相比之下，福士汽車的電動車銷量增長180%，達近2萬輛，寶馬以及寶馬旗下的MINI品牌，2月份電動車總銷量接近1.9萬輛。



報告指馬斯克的政治立場、電動車市場競爭加劇，以及暢銷車型Model Y現款換代等因素影響了銷量。(kk)