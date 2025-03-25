25/03/2025 15:13

【外圍經濟】土耳其將雞蛋出口稅提高3倍，以保障國內市場供應

《經濟通通訊社25日專訊》土耳其政府推出更多穩定市場的措施，由於美國對雞蛋需求上升，總統埃爾多安下令將雞蛋出口稅提高3倍，以保障國內市場價格穩定。



根據官方公布的總統令，土國雞蛋出口商將為每公斤出口雞蛋，支付相當於1.5美元的里拉稅額。



另一方面，前華爾街銀行家、土國財長希姆塞克(Mehmet Simsek)將於周二（25日）與外國投資者舉行電話會議，試圖平息因反對黨領袖、伊斯坦布爾前市長伊馬姆奧盧被捕，引發的市場動盪。



據知情人士透露，希姆塞克將重申埃爾多安的承諾，維持2023年中以來對投資者友好的政策。里拉在周一（24日）晚間趨穩。土耳其主要股指周一上漲2.8%，此前一周累計下跌17%。(jf)