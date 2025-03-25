25/03/2025 08:21

【開市Ｇｏ】侵侵祭行業關稅，小米配股抽水425億，比亞迪績優

2025年3月25日 【要聞盤點】



1、美股三大指數收市報升，美國總統特朗普或推遲計劃於4月2日徵收的部分關稅，但他同時宣布將於稍後推出台針對汽車、製藥等多個行業的新關稅措施，並向購買委內瑞拉石油的國家徵收25%關稅。道指收市報升597點，或1.42%，報42583點；標普升100點，或1.76%，報5767點；納指升404點，或2.27%，報18188點。金龍中國指數跌2點。最大日經期貨截至上午8時00分升22點。



2、標普全球公布，美國3月製造業PMI初值降至49.8，跌入收縮區間，低於預期的51.7及2月的52.7；服務業PMI初值為54.3，高於預期的50.8；綜合PMI初值為53.5。



3、特朗普表示，將對汽車、藥品、林木及半導體進口商品加徵關稅，具體措施及實施日期將於數日內公布。



4、特朗普稱，對從委內瑞拉購買石油或天然氣的國家所有進口商品徵收25%關稅，此舉或大幅影響委內瑞拉兩個最大石油買家即中國及印度商品進口。



5、特朗普再次呼籲聯儲局減息，是一周內第二次向聯儲局主席鮑威爾施壓。



6、人民銀行宣布3月25日開展4500億元人民幣MLF操作，期限為1年期，並將操作方式調整為固定數量、利率招標的多重價位中標（美式招標）。



7、財政部數據顯示，中國1-2月證券交易印花稅238億元人民幣，同比增長58.9%；個人所得稅4134億元人民幣，同比增26.7%；1-2月稅收收入同比下降3.9%，非稅收入同比增長11%。



8、力圖(01008)擬3.9億元向收租王永倫購金鐘大廈，去年8億底價強拍流拍。





【焦點股】



比亞迪(01211)

- 去年純利402億元人民幣，同比增長34%勝預期，派息3.974元增28%



小米集團(01810)

- 擬折讓6.6%先舊後新配售8億股，佔擴大後已發行股本約3.1%

- 預計籌資淨額約425億元



比亞迪電子(00285)

- 去年盈利42億元人民幣，同比增長6%，派息56.8分同增6%



舜宇光學(02382)

- 去年純利27億元人民幣，同比增長1.5倍，派息53.2港仙，同增1.43倍



理想汽車(02015)

- 本月遭王興四度減持共650萬股，套現近7億



中資券商股：中信建投(06066)、中信証券(06030)、國泰君安(02611)

- 中國1-2月證券交易印花稅238億元人民幣，同比增長58.9%



三桶油：中海油(00883)、中石油(00857)、中石化(00386)

- 市傳OPEC+計劃5月份進一步增產

- 特朗普威脅向購買委內瑞拉原油的國家加徵25%關稅，市場擔憂短期原油供應緊張



海螺水泥(00914)

- 去年純利同比下降25%，派息71分



中國太平(00966)

- 去年純利同比增長36%，派息35仙增17%，人壽新業務價值創新高



聯邦制藥(03933)

- 去年純利同比下降2%，維持派末期連特別息共40分



南山鋁業國際(02610)

- IPO下限定價今掛牌，超購僅3倍一手必中籤



快手(01024)、農夫山泉(09633)、海底撈(06862)、藥明生物(02269)

- 今日公布末期業績





【油金報價】



紐約期油上漲0.09%，報69.17美元/桶



布倫特期油下跌0.01%，報72.42美元/桶



黃金現貨下跌0.08%，報3009.93美元/盎司



黃金期貨下跌0.04%，報3042.67美元/盎司