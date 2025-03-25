25/03/2025 08:34

潼關黃金(340)全年純利升3.1倍至2億元，派息1.2仙

《經濟通通訊社25日專訊》潼關黃金(00340)公布，截至去年12月31日止年度純利2.11億元，按年升3.1倍；每股盈利5.19仙，派發末期股息每股1.2仙。



期內營業額16.1億元，升7.2%；毛利5.23億元，升2.1倍；除稅前溢利3.07億元，升3.1倍。



該集團指，營業額增加主因礦產黃金平均銷售價上升；於2023年7月收購宏勇集團，導致肅北縣開採礦產黃金銷售量增加；被去年第二及第三季度建設一間新的尾礦庫，導致潼關縣選礦廠運營暫停，因此潼關縣開採礦產黃金銷售量下降；以及黃金回收業務銷售量下降所部分抵銷。(wh)



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告