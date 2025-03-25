25/03/2025 10:18

【投資峰會】陳國基：香港經濟增長具韌性，投資者信心正在回歸

《經濟通通訊社25日專訊》政務司司長陳國基出席滙豐全球投資峰會時表示，在上周剛剛發表的最新全球金融中心指數中，香港維持其作為全球第三大金融中心以及亞太地區第一的地位，並預計香港經濟從2026年至2029年每年錄得2.9%增長，儘管面臨全球逆風，仍有具韌性的增長動力。



*香港超級連繫人角色非常重要*



他續指，香港股票市場自3月以來飆升逾20%，達到自2022年2月以來最高水平，而截至2月底每日市場成交額接近260億美元，按年增長近140%，而去年整體存款增長7.1%，顯示出投資者信心正在回歸，相關數據證明了全球投資者對香港的金融基礎設施、監管框架及與內地和世界的長期連繫所寄予的信任，香港作為超級連繫人的角色從未如此重要。



他提及，香港仍然是世界上最大的離岸人民幣業務樞紐，每天處理近80%在內地以外的跨境人民幣支付，香港將繼續加強離岸人民幣流動性，去年香港的初創企業數量增長10%，當中金融科技佔了部分擁有超過600家初創企業。



*為私募股權基金開拓新分銷管道*



他表示，政府亦會與港交所(00388)合作，為私募股權基金開拓新的分銷管道，並在中東和東盟等地進行推廣，亦鼓勵私人機構舉辦更多市場活動，向世界展示香港的活力和商機。(bn)





