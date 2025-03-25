25/03/2025 13:21

【投資峰會】陳茂波：香港將會繼續保持聯匯制度，對金融穩定重要

《經濟通通訊社25日專訊》對於港股近日造好，財政司司長陳茂波出席滙豐全球投資峰會時表示，DeepSeek激發市場對科技股的熱情，亦讓國際社會關注到中國，意識到中國的科技發展確實令人印象深刻。他認為，儘管仍然面臨挑戰中國經濟表現較預期好，而對香港來說，在地緣政治的背景下亦面臨挑戰，但肯定也有機遇，特別是對於想要走向國際市場的內地公司，香港是籌集國際資金平台的自然選擇，對香港感到非常樂觀，但指市場波動是難免的。



他續指，對於像香港這樣的經濟體，要展望未來，並關注相關挑戰和機遇，香港確實經歷了一些具挑戰性的年份，但最近數月香港房地產市場開始趨於穩定，無論是住宅市場還是辦公室物業市場，亦認為人工智能將對未來的地緣政治局勢產生重大影響，香港在人工智能發展方面具有非常獨特的角色，在香港能方便及優先進入內地市場，以及獲取內地數據，同時亦可以方便及自由地獲取國際資訊和數據。



他提及，政府向香港投資管理有限公司注入了約620億元。到目前為止，已經投資了約100個項目，港投公司資本與市場資本的比例為1:4。



他表示，聯繫匯率自1983年以來一直存在，對香港的金融穩定至關重要。香港是一個小型及開放的經濟體，資金自由進出對於給予國際社會信心非常重要，強調政府會維持這政策，政府已經建立了一個非常強大的系統來確保系統運作良好，並指過去做空港元的人全部失敗了。(bn)





