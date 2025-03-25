25/03/2025 16:32

《本港經濟》2月出口升15.4%進口升11.8%，遠勝預期

《經濟通通訊社25日專訊》政府統計處公布，今年2月份本港商品整體出口貨值為3279億元，較2024年同月上升15.4%，比1月升0.1%顯著擴闊，又遠勝市場預估升1.7%，升幅更是2024年1月以來最大。2月商品進口貨值為3642億元，按年上升11.8%，勝1月升0.5%及市場預測升0.7%。今年2月份錄得有形貿易逆差363億元，相等於商品進口貨值的10%。



*首兩月整體出口貨值按年上升6.5%*



由於受到農曆新年假期在不同日子所影響，在作出按年比較時，把1月及2月份的貿易統計數字合併分析會較為合適。今年首兩個月，整體出口貨值按年上升6.5%，商品進口貨值亦升5.7%。今年首兩個月錄得有形貿易逆差346億元，相等於商品進口貨值的4.6%。



政府發言人表示，香港的商品出口在今年初整體上繼續錄得穩健增長。以今年首兩個月合併計算以消除今年農曆新年較早出現的影響，商品出口貨值按年增長6.5%。輸往內地的出口顯著上升，輸往多個其他亞洲市場的出口亦見增長。輸往美國的出口輕微上升，輸往歐盟的出口則下跌。



展望未來，美國至今推出的關稅措施，以及與保護政策相關的不確定性，將繼續對香港商品貿易表現構成挑戰。然而，環球經濟，特別是內地經濟持續增長，應會為香港的出口提供支持。政府會密切留意情況。



*首兩月輸往內地升10.9%，但出口印度跌25.6%*



今年2月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升25%，尤其是越南(升114.2%)、台灣(升73%)、菲律賓(升32.3%)和中國內地(升29.5%)。另一方面，輸往印度(跌29.8%)的整體出口貨值則錄得跌幅。



除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是荷蘭(跌44.7%)和美國(跌18.5%)。另一方面，輸往英國(升61%)的整體出口貨值則錄得升幅。



今年首兩個月，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得按年升幅，尤其是越南(升89.9%)、台灣(升29.2%)、新加坡(升18.3%)和內地(升10.9%)。另一方面，輸往阿拉伯聯合酋長國(跌38.2%)和印度(跌25.6%)的整體出口貨值則錄得跌幅。(cl)

