25/03/2025 19:30

《再戰明天》英國公布CPI，蒙牛國壽中行中銀香港公布業績

《經濟通通訊社25日專訊》英國公布CPI，及蒙牛國壽中行中銀香港公布業績，料為周三（26日）市場焦點。



*英國財政大臣公布半年度財政預估，美國公布耐用品訂單*



各國重要經濟活動方面，歐洲央行管理委員會舉行非貨幣政策會議（線上）。本港時間周三晚6:00pm，法國央行總裁維勒魯瓦德加洛接受下議院金融委員會關於經濟的質詢。8:30pm，英國財政大臣里夫斯公布半年度財政預估。10:00pm，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利主持「美聯儲傾聽」對話，內容涉及勞動力市場狀況、通脹以及美聯儲如何溝通和傳導貨幣政策。



數據方面，周三8:30am（本港時間．下同），澳洲公布2月消費者物價指數，年率升幅料維持於2.5%。1:00pm，日本公布1月同時指標；1月領先指標。3:00pm，英國公布2月消費者物價指數，月率料由下滑0.1%改善至升0.5%，年率升幅料維持於3%；2月核心消費者物價指數年率升幅料由3.7%收窄至3.6%。5:30pm，英國公布1月房價指數。8:30pm，美國公布2月耐用品訂單，料由3.2%逆轉至下滑1%。



在本港，明日公布業績的公司有:商湯-W(00020)、北控水務集團(00371)、蒙牛乳業(02319)、中銀香港(02388)、中國人壽(02628)、新奧能源(02688)、華潤醫藥(03320)、中國銀行(03988)等。(wa)