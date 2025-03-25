25/03/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.8 - 一周 3.47119 +28.571 兩周 3.6706 -3.839 一個月 3.8 -1.22 兩個月 3.87631 -1.47 三個月 3.91066 -0.392 六個月 3.99857 -1.351 一年 4.07345 -

《經濟通通訊社25日專訊》港元匯價持續走軟，今早最低曾見7.7755兌1美元，為3月4日以來最低，拆息亦普遍向下，與樓按相關的一個月拆息連跌兩天，報3.8厘，重返3月19日低位，但一周錢反彈近29基點至3.47119厘，見近兩周新高。隔夜息維持2.8厘，反映銀行資金成本的三個月拆息連跌兩天，今報3.91066厘。六個月期失守4厘，報3.99857厘，一年期則維持4.07345厘。港元匯價最新報7.7745，較前收市價微跌0.004%。美國總統特朗普在美國白宮舉行的內閣會議上再次呼籲聯儲局減息，他說整體而言物價正在下跌，能源價格下行，希望聯儲局可以減息，這是他於不足一周時間內，第二度公開喊話聯儲局主席鮑威爾，對局方施加壓力。另外，特朗普原定於4月2日推出的關稅，外電報道部分政策或推遲，憧憬美國不會把全球拖入全面貿易戰，道指收升597點，惟港股今日依然走軟，恒指低開262點後，最多曾挫583點，低見23322，最新仍跌499點。(cl)資料來源：香港銀行公會