25/03/2025 16:55

《真知灼見－溫灼培》同屬低息貨幣，但料日圓更勝瑞郎

《真知灼見》上周，日本央行和瑞士央行先後舉行了議息會議。先看瑞士央行，該行如預期在上周四（20日）宣布減息25個基點，將其利率降至0.25厘水平。面對2月份僅有0.3%的CPI年通脹率，是自2021年4月以來的最低通脹水平，瑞士確實具備減息壓力，以避免陷入通縮。雖然瑞士央行在議息會後並未明確表達未來的貨幣政策方向，但市場普遍預期，瑞士已完成此次減息周期，短期內重返零利率甚至負利率的可能性不大。



*日本具加息壓力*



相對而言，日本央行上周維持所有貨幣政策不變，而有關決定卻令市場感到失望。日本面臨的情況與瑞士相反，瑞士擔心通縮，而日本則擔心通脹。雖然日本2月份年通脹率為3.7%，較1月份的4%有所回落，但在過去連續35個月中，這一數字始終高於日本央行設定的2%通脹目標。顯然，以目前日本0.5厘的利率，難以有效抑制3.7%的通脹率，這也是市場普遍認為日本央行應盡早加息，並把息率加至1厘的原因。



不過，在3月19日的議息會上，日本央行不作加息的決定也是可以理解的。美國總統特朗普已表明將於4月2日推出「對等關稅」方案，面對如此不穩定的因素，日本央行又如何能夠加息呢？如果關稅一旦損害到日本的出口，進而影響經濟，而日本央行又同時加息，將對日本經濟造成雙重打擊。這解釋了為何根據利率期貨價格變化顯示，市場預計日本央行將有待9月才會加息。



*日本、瑞士幣策南轅北轍*



回顧基本面。目前，日圓的息率為0.5厘，而瑞郎的息率為0.25厘。單從息率差異來看，日圓已較瑞郎略具優勢。而兩地的通脹情況又南轅北轍，這使得日本央行在未來仍有加息壓力，相反，市場雖於現階段認為瑞士央行已結束了其減息周期，但日後若在貨幣政策上有所改動，以其偏低的通脹率，相信進一步減息的機會始終大於加息。因此，日圓相對於瑞郎，理應可被看高一線。



*瑞郎/日圓處於高位*



至於圖表上又如何看呢？從1983年至今橫跨40多年的月線圖中觀察不難發現，當前在交叉盤上，大約需要170.31日圓才能兌換1瑞郎。這雖然不是過去40多年來最低的日圓兌瑞郎兌換水平，最低是2024年7月10日所創的180.06日圓兌1瑞郎（根據《路透社》數字），但在這40多年間，日圓相對瑞郎，以現今水平而言也算是足夠低，值得大家關注。



*看好日圓兌瑞郎，還需留意兩大風險*



當然，看好日圓相對瑞郎的交叉盤，亦需留意當中兩大風險。最大風險在於美國總統特朗普的關稅政策對歐盟或日本，各自所可能造成的衝擊及其程度上的不同。瑞士經濟始終依賴歐盟，歐盟的經濟表現會直接影響到瑞士經濟及瑞郎表現。其次需留意，是瑞士極度與德國經濟關連，而德國剛推出一個千億歐元刺激經濟方案，若該方案能成功拉動德國經濟，對瑞士亦屬利好因素。因此，投資者需謹慎考量這些潛在風險。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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