25/03/2025 10:28

《基金觀點》DWS：中國市場前景樂觀，金價具進一步上升潛力

《環富通基金頻道25日專訊》DWS全球首席投資總監Vincenzo Vedda發表對市場與宏觀經濟及各資產類別的主要觀點。他指，美國股市今年表現遠遠落後於歐洲和中國。一時之間，通脹持續頑固和經濟前景低迷等議題，在美國資本市場受到愈來愈多關注。相比之下，中國市場前景顯得更加樂觀。自1月中旬以來，中國市場的表現持續優於其他新興市場，預計這一趨勢將會持續。全國市場情緒日益樂觀，而低迷的房地產市場似乎已經觸底，但尚未完全復甦。一旦當地消費者信心回升，近期持續承受下行壓力的企業利潤有望企穩，進而支撐股市表現。



*下調標普500目標至6300點，看好日本出口與內需型企業組合*



2025年，美國企業利潤預計將保持穩健，但當前極高的估值水平可能難以長期維持。若市場出現進一步拋售，或將提供良好的入市機會，將標準普爾500指數於2026年3月的目標由6500點小幅下調至6300點。



日本股市過去兩年表現亮眼。2025年下半年，全球經濟回暖及中國經濟走強可能帶來支撐，但關稅措施與日圓升值或將構成不利影響。長期而言，看好精選出口型與內需型企業組合，將MSCI日本指數於2026年3月的目標由1770點上調至1780點。



*料歐元兌美元進一步升值，金價未來一年有望升至3250美元*



美元自1月中旬升至幾乎與歐元平價的高位後已顯著回落，且這一趨勢料將延續。展望未來12個月，預計歐元兌美元將進一步升值，截至2026年3月的匯價料達1.15。



黃金年內累升約12%，過去12個月總漲幅達31%。儘管金價已處於高位，但在當前不明朗的環境下，黃金仍具備進一步上升潛力。展望未來12個月，金價有望攀升至每盎司3250美元。(wa)