25/03/2025 17:13

《神州經脈》蔡崇信憂AI數據中心現泡沫，新疆鋼廠減產，股匯弱

《神州經脈》滬深股市全日（25日）窄幅震盪，滬綜指先跌後回、最終平收，報3369.98點，深成指則跌0.43%，創業板指收跌0.33%。成交冰封，滬深兩市全天交易額約1.26萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1925億元或13%，為今年1月27日（1.12萬億元）以來新低。分析人士認為，現在處於業績披露期，投資者更多還是按兵不動，行情主要以窄幅震盪為主，A股還是以穩為主。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2640，較上個交易日4時30分收盤價跌120點子，五連跌，續創3月10日以來兩周新低，全日在7.2576至7.2650之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1788，較上個交易日跌8點子，四連跌，續創1月20日以來逾兩個月新低，和市場預測偏離擴至近850點。花旗最新觀點指出，美債收益率回升是人民幣承壓的關鍵。



*今日新聞精選*



1. 中國商務部消費促進司司長李剛表示，商務部計劃提升離境退稅政策效果，將會同有關部門出台針對性政策措施，增加退稅商店數量，優化退稅服務，便利境外旅客在華購物，擴大入境消費。另外，李剛表示，目前正指導各地商務部門會同相關部門有序開展汽車流通消費改革試點申報工作，加緊編制試點工作方案。後續將按照「成熟一批、啟動一批」原則，確定試點城市名單。



2. 博鰲亞洲論壇2025年年會3月25日至28日在海南博鰲舉行，國務院副總理丁薛祥將於周四（27日）應邀出席開幕式，並發表主旨演講。大會今日發布了《亞洲經濟前景及一體化進程2025年度報告》和《可持續發展的亞洲與世界2025年度報告》兩份旗艦報告。報告提到，全球外資對亞洲經濟體的依賴程度在波動中上升，中國和東盟是亞洲最具有吸引力的經濟體，亞洲內部跨境直接投資更青睞製造業。報告又預計，儘管世界經濟增長的不確定性增大，但亞洲仍將成為世界經濟的主要引擎，預計2025年亞洲加權實際GDP增長率為4.5%，略高於2024年的4.4%。



3. 人民銀行昨宣布，為保持銀行體系流動性充裕，更好滿足不同參與機構差異化資金需求，自本月起中期借貸便利(MLF)將採用固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展操作，並預告今日將開展4500億元MLF操作，期限為1年期。申萬宏源報告稱，多重價位中標，或以隨行就市為契機助推MLF降成本。此前MLF為荷蘭式招標，即統一按照邊際價格作為單一中標利率，改為多重價位中標（美式招標）後，若中標，中標利率即投標利率，與買斷式逆回購一致，對一級交易商定價的能力和審慎性提出更高要求，也意味著MLF的政策利率屬性從淡化正式走向落幕。



4. 阿里巴巴集團主席蔡崇信在香港舉行的滙豐全球投資峰會上表示，開始看到人工智能數據中心建設出現泡沫苗頭，美國許多數據中心投資都是「重複」或相互重疊，許多基金籌資數十億美元打造，但卻並未取得和微軟、谷歌、亞馬遜或阿里巴巴同意獲取數據的協議，此類「投機」行為讓他感到擔心。他又認為，市場未有減少對人工智能、未來發展及如何應用於各行各業的熱情，但要謹慎對待產能過剩的情況。



5. 內地多家鋼廠昨宣布減產。八一鋼鐵、昆侖鋼鐵、閩新鋼鐵、昆玉鋼鐵等發布消息稱，為推動新疆鋼鐵行業減量發展，24日起粗鋼日產量減少10%。有行業人士直言，該消息讓近期震盪下跌的鋼材價格有了希望。據國家統計局的數據，2024年新疆粗鋼產量為1290萬噸，若減量10%，粗鋼年產量將降為1161萬噸，將是2019年以來新疆最低產量。



6. 據外電引述日本經濟產業省官員表示，日本內閣府已決定對中國出口的石墨電極徵收95.2%的反傾銷稅，指這是一項臨時措施，自3月29日（周六）起生效，為期四個月。此前日本政府發布一項調查的中期報告，認為中國以不公平的低價出口石墨電極，給日本企業造成損害。石墨電極是一種用於電弧爐煉鋼的工業材料。日本政府是在收到日本石墨製造商SEC Carbon、Tokai Carbon和Nippon Carbon的申請後，於2024年4月啟動調查。



7. 內地人工智能初創DeepSeek本周低調發布V3模型更新，並保持開源和免費風格。綜合DeepSeek介紹、內地傳媒和海外用戶分析，DeepSeek V3並非推理模型，但採用具有6710億參數的專家混合模型(MoE)，激活參數370億，並且主要集中在編程能力提升。3月24日（周一）晚，DeepSeek在Hugging Face網站上傳了V3-0324更新，未進行正式公告。該版本聲稱可以解決現實世界的挑戰，同時在準確性和效率方面設立新標準。



8. 據《路透》報道，三名民主黨參議員周一（24日）敦促白宮向國會尋求授權，延長中國字節跳動出售TikTok的最後期限。TikTok「不賣就禁」總統行政令的延期將於4月5日到期，由於到該截止日期前不太可能完成合格的剝離，參議員們敦促特朗普政府與國會合作，讓TikTok保持運營。參議員們希望總統指示參議院共和黨人通過民主黨人提出的一項立法，將TikTok的截止日期延長至2025年10月16日。(sl)