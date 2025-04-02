25/03/2025 09:06

【大國博弈】美參議員促白宮延長TikTok出售期限至10月

《經濟通通訊社25日專訊》據《路透》報道，三名民主黨參議員周一（24日）敦促白宮向國會尋求授權，延長中國字節跳動出售TikTok的最後期限，否則這款視頻分享應用將被禁。



今年1月，美國總統特朗普將出售TikTok最後期限從1月19日延長至4月5日，推遲執行去年通過的「不賣就禁」法律。特朗普上月表示，他可能會進一步延長該期限，以便有時間促成協議。



參議員艾德．馬基(Ed Markey)、克里斯．范霍倫(Chris Van Hollen)和柯瑞．布克(Cory Booker)在寫給總統的信中寫道：「不執行TikTok禁令不僅違法，而且還引發了關於TikTok未來的嚴重質疑，因為該法律對協助TikTok在美國繼續運營的公司施加了高達8500億美元罰款的責任。」



總統行政令的延期將於4月5日到期，由於到該截止日期前不太可能完成合格的剝離，參議員們敦促特朗普政府與國會合作，讓TikTok保持運營。參議員們希望總統指示參議院共和黨人通過民主黨人提出的一項立法，「將TikTok的截止日期延長至2025年10月16日」。



《路透》上周報道稱，據兩位消息人士透露，白宮計劃讓字節跳動最大的非中國投資者增持股份，並收購TikTok的美國業務。(ry)