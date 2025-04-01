25/03/2025 14:26

【ＡＩ】DeepSeek發布V3模型更新，編程能力再進化

《經濟通通訊社25日專訊》內地人工智能初創DeepSeek本周低調發布V3模型更新，並保持開源和免費風格。綜合DeepSeek介紹、內地傳媒和海外用戶分析，DeepSeek V3並非推理模型，但採用具有6710億參數的專家混合模型(MoE)，激活參數370億，並且主要集中在編程能力提升。



3月24日（周一）晚，DeepSeek在Hugging Face網站上傳了V3-0324更新，未進行正式公告。該版本聲稱可以解決現實世界的挑戰，同時在準確性和效率方面設立新標準。根據開源評測平台kcores-llm-arena測試數據，DeepSeek V3-0324的程式碼能力達到328.3分，更勝DeepSeek-R1、OpenAI-o1、普通版Claude 3.7 Sonnet，接近Claude 3.7 Sonnet思維鏈版本的334.8分。



DeepSeek今年1月成為蘋果美國應用商店最受歡迎的免費應用，其較低開發成本的AI模型R1被認為能力可與OpenAI的最強模型媲美，引發市場重新審視巨資建設算力的必要性，引發美國科技股拋售。(ry)