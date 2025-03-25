25/03/2025 11:11

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.7750 +2.50 1周 1.8150 +7.00 2周 2.1190 +1.90 1個月 1.9550 -1.10 3個月 1.9420 -1.90 6個月 1.9490 -1.20 9個月 1.9510 -1.30 1年 1.9490 -1.40

《經濟通通訊社25日專訊》人民銀行公布，今日進行3779億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.5%。公開市場今日有2733億元逆回購到期，即今日淨投放1046億元。此外，人民銀行昨日(24日)傍晚宣布，為保持銀行體系流動性充裕，更好滿足不同參與機構差異化資金需求，自本月起中期借貸便利(MLF)將採用固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展操作。人行並預告25日將開展4500億元MLF操作，期限為1年期，本月MLF到期3870億元，將實現淨投放630億元，是2024年7月以來首次MLF淨投放。分析指，MLF將從單一利率中標改為多重價位中標，是人行淡化MLF政策利率的又一舉措，以突出逆回購的政策利率定位。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)隔夜、1周、2周向上，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)