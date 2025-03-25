25/03/2025 09:41

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶100點子，報7.2620

《經濟通通訊社25日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1788，較上個交易日跌8點子，四連跌，續創1月20日以來逾兩個月新低，和市場預測偏離擴至近850點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開100點子，報7.2620，上個交易日即期匯率收盤報7.2520。



隔夜美國經濟數據向好疊加特朗普可能對關稅採取靈活態度，美元繼續反彈，人民幣的外部壓力重新累積，國內監管層加大對人民幣單邊貶值預期的過濾舉措，助力穩定市場預期。



美國總統特朗普最新表示，很可能在4月2日實施對等徵稅時排除一系列針對特定行業的關稅，但特朗普政府的一位官員周一警告說，情況仍可能變化，尚未做出最終決定。華爾街認為，此舉表明他在這個數周以來攪動市場的問題上表現出了靈活性。(jq)

