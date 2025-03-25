25/03/2025 16:54

【聚焦人幣】人幣即期收跌120點子報7.2640，續創兩周低

《經濟通通訊社25日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2640，較上個交易日4時30分收盤價跌120點子，五連跌，續創3月10日以來兩周新低，全日在7.2576至7.2650之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌60點子，報7.2687。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1788，較上個交易日跌8點子，四連跌，續創1月20日以來逾兩個月新低，和市場預測偏離擴至近850點。



交易員表示，美元繼續反彈，人民幣也跟隨小幅調整，不過4月初對等關稅實施前，人民幣大概率跟隨美元窄幅波動。



花旗最新觀點指出，美債收益率回升是人民幣承壓的關鍵，另外日圓走弱至150關口下方，也會拖累離岸CNH。另外期權角度看，在4月2日美國新一輪關稅宣布前，市場對人民幣看跌的押注持續增長。



招商銀行金融市場部認為，近期美元反彈有經濟數據、歐洲利好兌現，關稅臨近等因素，在下周關稅落地之前，還是需要警惕美元繼續反彈。招行並指出，要讓美元指數趨勢徹底反轉，還是需要美國經濟下行的擔憂被證偽，要麼政策轉向，要麼經濟一直維持高韌性，如果都沒有，美元指數則仍可能重新回歸下行趨勢。(jq)