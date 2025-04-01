25/03/2025 09:35

【ＡＩ】無錫4月24-26日舉行內地首屆具身智能機器人運動會

《經濟通通訊社25日專訊》2025世界機器人大賽--首屆具身智能機器人運動會新聞發布會昨日在江蘇無錫召開，世界機器人大賽組委會秘書長李洋介紹，本次運動會是國內首次舉辦的具身智能與人形機器人綜合性運動會，活動將於2025年4月24日至26日在無錫市惠山區舉辦。



據介紹，本次運動會由競賽展示、嘉年華活動、主題會議組成，其中競賽展示將設置競技展示類、應用場景類和人機互動類三部分展示內容，從多維度展現具身智能技術成果及綜合能力，並將圍繞技術創新和場景應用設置相關獎項和獎金。嘉年華活動將通過場景展示、遊戲互動等多種方式，讓大眾近距離與機器人互動，以推動科技產品的普及和發展。



同期舉辦「人形機器人百人會論壇暨人工智能賦能新型工業化深度行（無錫站）活動」主題會議，多位具身智能領域院士專家和行業領袖將圍繞具身智能技術和產業發展的痛點、難點及未來發展趨勢等話題展開深度對話。此外，計劃發布無錫市關於人工智能、具身智能發展的若干政策文件、「具身智能+」典型場景案例、應用場景需求清單和採購意向訂單等重磅內容。



另外，世界機器人大賽已成功舉辦10屆，今年大賽將計劃在全球舉辦200多場城市選拔賽、近100場省級選拔賽、30多場國際錦標賽、多場國內錦標賽和一場總決賽共300多場各級競賽活動，參賽人群覆蓋全年齡段，全年參賽人數預計突破25萬人次。(sl)