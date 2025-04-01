25/03/2025 10:37

【ＡＩ】螞蟻推出百靈輕量版、增強版，性能達行業領先水平

《經濟通通訊社25日專訊》外電指螞蟻集團成功使用阿里及華為等國產芯片降低人工智能(AI)模型訓練成本20%，訓練出參數規模達2900億的大模型「Ling-Plus」。消息令業界振奮，但不能忽視的是同一份成果發表的另一項細節--螞蟻集團憑藉這次低成本訓練實驗推出了兩款不同規模的MoE大語言模型--百靈輕量版(Ling-Lite)與百靈增強版(Ling-Plus)，前者參數規模為168億(激活參數27.5億)，Plus基座模型參數規模高達2900億(激活參數288億)，兩者性能均達到行業領先水平。



據內媒《IT之家》報道，該份由螞蟻集團Ling團隊近日發表於論文預印版平台Arxiv的技術成果論文，題為《每一個FLOP都至關重要：無需高級GPU即可擴展3000億參數混合專家LING大模型》。實驗表明，其3000億參數的MoE大模型可在使用國產GPU的低性能設備上完成高效訓練，性能與完全使用英偉達芯片、同規模的稠密模型及MoE模型相當。



當前，MoE模型訓練通常依賴英偉達H100/H800等高性能GPU，成本高昂且芯片短缺，限制了其在資源受限環境中的應用。螞蟻集團Ling團隊提出「不使用高級GPU」擴展模型的目標，通過創新訓練策略，突破資源與預算限制。在五種不同硬件配置下，Ling團隊對9萬億個token進行Ling-Plus預訓練。結果顯示，使用高性能硬件配置訓練1萬億token的預訓練成本約635萬元人民幣，而採用螞蟻優化方法後，低規格硬件訓練成本降至508萬元左右，節省近20%，且性能與阿里通義Qwen2.5-72B-Instruct和DeepSeek-V2.5-1210-Chat相當。



報道指出，此前DeepSeek通過算法創新及工程優化，使用英偉達H800訓練出性能頂尖的V3與R1模型，為降低成本、提高效率開辟新道路。報道認為，螞蟻集團的技術成果若得到驗證推廣，將助力國產大模型尋找成本更低、效率更高的國產芯片或其他替代方案，進一步降低對英偉達芯片的依賴。(sl)