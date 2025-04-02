25/03/2025 11:54

【大國博弈】美思明智：中國已釋放所有北京辦公室被拘兩年的員工

《經濟通通訊社25日專訊》據《路透》報道，總部位於美國的盡職調查公司美思明智集團發言人透過電子郵件透露，中國已經釋放了被拘留兩年的所有該公司員工，「我們對中國當局表示感謝，我們的前同事現在可以與家人團聚了」。



美思明智北京辦公室2023年3月遭到中國當局突擊搜查，5名當地員工被拘留。報道指，該次搜查標誌著對諮詢和盡職調查公司（包括貝恩公司上海辦事處和凱盛融英）進行全面打擊的開始。外國商業遊說團體當時表示，這次打擊行動損害了投資者對中國的信心。



同年5月，《路透》引述消息人士報道，美思明智遭到突擊搜查，是因為參與了企業盡職調查工作，調查與中國新疆地區相關供應鏈中可能存在強迫勞動的情況。



美思明智網站顯示，公司在全球有12個辦公室、280多名調查人員。(sl)