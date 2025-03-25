25/03/2025 09:23

【外圍經濟】歐洲股市下挫，圍繞美國關稅措施樂觀情緒消退

《經濟通通訊社25日專訊》歐洲股市下跌，此前與美國關稅措施相關的漲勢逐漸消退，投資者轉向於美國市場吸納遭受重創的科技股。



斯托克歐洲600指數收市跌0.1%。對關稅敏感的基礎資源股跑贏大盤，Anglo American Plc上漲2.2%，Antofagasta Plc上漲2.7%，力拓上漲1.5%。食品和飲料股表現最差，雀巢跌幅居前。醫療健保板塊表現落後，諾和諾德下跌。



分析指，投資者目前的主要關注點是4月2日的美國關稅措施，屆時美國總統特朗普料將宣布廣泛徵稅。雖然美國官員已表示，新關稅措施將更加具有針對性，但對於哪些國家和公司可能首當其衝的擔憂仍然存在。(rc)