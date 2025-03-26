26/03/2025 16:56

《外圍焦點》聖路易斯聯儲總裁發表講話，美國公布耐用品訂單

《經濟通通訊社26日專訊》美國大型科技股昨日尾盤反彈，助推股市連續第3日走高，但消費者信心跌至四年低位，令市場蒙上陰影，美股漲幅較前一天收窄。道指升4.18點或0.01%，報42587.50點；標普500指數升9.08點或0.16%，報5776.65點；納指升83.26點或0.46%，報18271.86點。港股方面，恒生指數收市報23483，升139點或0.6%，成交1998億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，法國央行總裁維勒魯瓦德加洛接受下議院金融委員會關於經濟的質詢。8:30pm，英國財政大臣里夫斯公布半年度財政預估。10:00pm，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利主持「美聯儲傾聽」對話，內容涉及勞動力市場狀況、通脹以及美聯儲如何溝通和傳導貨幣政策。11:15pm，北約秘書長呂特發表演說。27日凌晨1:10am，美國聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆發表講話並參加討論，主題為美國經濟與貨幣政策。2:00am，歐洲央行執委奇波洛內參加第11屆加密資產大會小組討論。



數據方面，今日5:30pm，英國公布1月房價指數。今晚8:30pm，美國公布2月耐用品訂單，料由3.2%逆轉至下滑1%。



在美國，今日公布業績的公司有：嘉楠科技(US.CAN)、獵豹移動(US.CMCM)、晶科能源(US.JKS)、知乎(US.ZH)等。(wa)