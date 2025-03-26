26/03/2025 07:51

《國金頭條》消費者信心跌至四年低位，美股漲勢放緩

《經濟通通訊社26日專訊》美國大型科技股周二（25日）尾盤反彈，助推股市連續第3日走高，但消費者信心跌至四年低位，令市場蒙上陰影，美股漲幅較前一天收窄。



道指收市升4.18點，或0.01%，報42587.50點；標普500指數升9.08點，或0.16%，報5776.65點；納指升83.26點，或0.46%，報18271.86點。



特斯拉日內反覆向上，收市升3.5%，Cathie Wood旗下方舟投資仍然看好特斯拉，並預計其股價將於五年內升至2600美元。Meta及亞馬遜升1.2%，蘋果升1.4%，谷歌升1.7%，英偉達跌0.6%。



經濟數據方面，美國3月消費者信心指數跌至92.9，低於市場預期的94，連跌4個月，更為四年來最低水平。美國2月新建住宅銷售量增長1.8%，至折合年率為67.6萬間，略低於市場預期的68萬間。



*美匯觸及兩周高位*



美匯指數於早段曾一度上升並觸及104.46，為近兩周新高，之後反覆回落，日內倒跌0.21%，報104.087。美元兌日圓一度攀升至三周高點150.92，其後逐步向下，跌0.63%，報149.746。歐元兌美元窄幅上落，日內微升0.06%，報1.08064。



紐約期金升0.3%，報每盎司3053.06美元，金價輕微反彈主要因美元日內走勢疲弱。



美國宣布對購買委內瑞拉原油的國家徵收關稅，引發全球原油供應收緊擔憂，國際油價基本靠穩。紐約期油升0.13%，報每桶69.20美元；布蘭特期油升0.26%，報每桶72.56美元。(jf)

