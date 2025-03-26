26/03/2025 07:54

【外圍經濟】美國3月消費者信心指數跌至四年來最低水平

《經濟通通訊社26日專訊》世界大型企業研究會公布，美國3月消費者信心指數跌至92.9，低於市場預期的94，連跌4個月，至四年來最低水平。



調查又顯示，反映消費者對投入、企業及勞工市場短期展望的預期指數跌至65.2，創12年以來最低水平，顯示消費者對未來商業狀況的悲觀情緒加深。



*美國2月新屋銷售輕微回升1.8%*



此外，美國商務部公布，2月新建住宅銷售量增長1.8%，至折合年率為67.6萬間，略低於市場預期的68萬間。



美國最大住宅建築區南部地區，上月銷售增長6.6%；新屋供應增加0.8%至50萬間，為2007年以來最高水平；新屋售價中值按年跌1.5%，至41.45萬美元。(jf)