26/03/2025 11:36

【外圍經濟】日本央行行長植田和男重申利率立場，保持政策彈性

《經濟通通訊社26日專訊》日本央行行長植田和男周三（26日）在國會接受3小時質詢，未就下次加息時機給出明確暗示，顯示他試圖在下次政策會議前，保持政策彈性。



植田向國會提交半年度報告時，重申日銀立場稱：「若經濟展望達成，將持續升息」，但避免透露具體時程。他雖指出物價上漲趨勢，同時表示尚未達到央行追求的2%目標。



「我們預測在展望期的後半階段，基礎物價趨勢將普遍達到2%。」植田表示：「貨幣政策可據此調整，若趨勢超標則會採取更強力措施。」



*日圓兌美元本周跌破150*



此發言正值投資人揣測5月1日結束的兩天會議是否升息。本周日圓兌美元匯率跌破150關鍵門檻後，植田談話使日元走勢震盪，反映市場預期日美利差將持續擴大。



日銀上周決議維持政策利率0.5%不變。儘管日本整體通脹率居七大工業國之冠，其政策利率卻是該集團最低。約四分之三觀察家預測，6至9月間會再次升息，其中半數認為最快可能在5月1日會議出手。(jf)