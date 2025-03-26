26/03/2025 14:32

【特朗普新政】對等關稅一周倒數，特朗普：「不要期求太多豁免」

《經濟通通訊社26日專訊》白宮計劃在4月2日（下周三）宣布，對全球實施對等關稅，一些貿易夥伴紛紛爭取豁免。美國總統特朗普表示，不要期求他給予太多豁免。



特朗普周二（25日）受訪時表示，獲得豁免將非常困難。他說：「我知道會有一些例外，目前仍在討論中，但不會太多，我不想有太多例外。」



*言論前後矛盾令投資者困惑*



特朗普承諾將在下周三宣布重大關稅措施，並將其稱為「解放日」。他指責貿易夥伴一直在佔美國便宜，但具體關稅規模、範圍和實施方式尚未披露。



不過，他不斷發表前後矛盾的言論，讓投資者和企業感到困惑，例如在周一（24日）曾表示：「我可能會給予很多國家減免。」(jf)