26/03/2025 08:35

【開市Ｇｏ】美關稅計劃擬兩步走，快手業績略勝預期，B站大減虧

2025年3月26日 【要聞盤點】



1、美國3月消費者信心指數跌至92.9，低於市場預期的94，連跌4個月，更為四年來最低水平。美國2月新建住宅銷售量增長1.8%，至折合年率為67.6萬間，略低於市場預期的68萬間。美股三大指數收市輕微向上，錄得連續第三日上升。市場正關注特朗普關稅政策的走向。道指收市升4點，或0.01%，報42587點；標普升9點，或0.16%，報5776點；納指升83點，或0.46%，報18271點。金龍中國指數/96點。最大日經期貨截至上午8時09分跌57點。



2、美聯儲理事庫格勒表示，當數據顯示通脹回落勢頭放緩及經濟疲弱時，他支持維持現行利率一段時間。



3、評級機構穆迪預測，由於預算赤字擴大及債務負擔減弱，美國財政實力將在數年內持續下降。「鱷王」達里奧警告美國共和黨議員需謹慎減稅，避免加劇財赤危機。



4、據報美國總統特朗普考慮採取兩步走方式實施對等關稅措施，利用緊急權力先行徵收高達50%的關稅，計劃於4月2日推出。



5、美國、俄羅斯和烏克蘭就黑海航行安全達成一致意見，同意實施禁令，禁止打擊俄烏能源設施。



6、美國商務部工業與安全局周二公布將50多個中國科技企業及機構列入「實體清單」，新規定將於3月28日生效。



7、中國駐加拿大大使王鏑表示，北京有意與加拿大加強經貿合作，並考慮簽訂雙邊貿易協議。



8、滙豐環球研究將美國今年經濟增長預測由2.2%下調至1.9%，明年維持1.8%預測不變，預期美國可避免經濟衰退，至於今年通脹預測維持2.8%不變，明年則由2.7%上調至2.8%；該行同時將中國今年經濟增長預測由4.5%調高至4.8%，明年則由4.4%上調至4.5%，主要由於內地推出一系列刺激消費措施。



9、香港2月進口同比增長11.8%，出口同比增長15.4%，表現均超市場預期。





【焦點股】



嗶哩嗶哩(09626)

- 去年經調整虧損降至2210萬元人民幣，同比減虧超過99%，不派息



農夫山泉(09633)

- 去年盈利121億元人民幣，同比增長0.4%，派息76分稍增



海底撈(06862)

- 去年純利47億元人民幣，同比增長4%，全年派息增加兩成

- 餐廳翻枱率及接待顧客數目均錄得增長



快手(01024)

- 去年第四季度經調整淨利潤同比增長7.8%，略勝市場預期，未擬派息

- 未來3年將加大AI投入，但增幅可控



藥明生物(02269)

- 去年純利下降1.3%至33.6億元人民幣，不派息



中國電信(00728)

- 全年純利同比增長8.4%，派息9.27分人民幣



華潤置地(01109)

- 去年純利下降18.5%，派末期息1.119元人民幣減少一成



招商銀行(03968)

- 去年純利同比增長1%，派息2元人幣，淨息差同比跌17個百分點



申洲國際(02313)

- 去年純利同比增長36.9%至62.4億元人民幣，派息1.28港元



阿里巴巴(09988)

- 浙江省政府與阿里集團、螞蟻集團簽署戰略合作協議，涵蓋AI等領域



三生製藥(01530)

- 去年純利同比增長35%，派息25港仙



中國信達(01359)

- 去年盈利下降48%，派息2.387分



昆侖能源(00135)

- 去年盈利同比增長5%，派息15.17分



中國外運(00598)

- 去年純利下降7%，派息14.5分



復星醫藥(02196)

- 去年純利同比增長15%，派息32分



大唐發電(00991)

- 去年純利同比增逾2倍，派息6.21分



華能國電(00902)

- 去年純利同比增長22%，派息27分



蒙牛乳業(02319)、中國人壽(02628)、中銀香港(02388)、泡泡瑪特(09992)

- 今日公布末期業績



【油金報價】



紐約期油上漲0.41%，報69.28美元/桶



布倫特期油上漲0.14%，報72.65美元/桶



黃金現貨上漲0.05%，報3021.39美元/盎司



黃金期貨下跌0.02%，報3053.74美元/盎司