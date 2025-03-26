26/03/2025 12:16

【投資峰會】余偉文：內地原則上同意債券南向通擴大至非銀行機構

《經濟通通訊社26日專訊》金管局總裁余偉文在滙豐全球投資峰會上表示，未來幾年中國資本通過香港走向世界的可能性，比離岸資本流向境內的可能性更大，內地投資者正在利用深港通和滬港通在香港投資，預計未來這一趨勢將進一步加強。



他指，中國人民銀行已原則上同意將債券通南向交易擴大到非銀行金融機構，合格投資者的增加將使中國的資產管理公司和保險公司能夠購買全球債券，以滿足多元化需求。金管局還在與內地就多項舉措進行磋商，包括推出中國國債期貨，擴大抵押品用途等，就允許跨境回購以確保資金有效利用方面，已獲得原則性支持。至於跨境理財通方面，金管局正與內地探討擴大額度、產品，增強銷售流程靈活性，以及向大灣區之外其他城市擴展。



*香港在投入建立貿易走廊上有貢獻*



他提到，香港在內地貿易和投資中均扮演重要角色，目前約三分之二的貿易和投資都是通過香港進行，香港在投入建立貿易走廊上亦有貢獻。他指，兩條貿易走廊，分別為內地、香港、東盟走廊，以及內地、香港、中東走廊，規模及重要性不斷增加。目前東盟是內地出口最大貿易伙伴，約佔內地出口16.5%；海灣阿拉伯國家合作委員會(GCC)最大的貿易伙伴是內地。



他續稱，在這些貿易走廊中，人民幣的使用愈來愈廣泛，人行與金管局的常備貨幣互換協議規模現時達8000億元人民幣，金管局推出人民幣貿易融資流動資金安排，總額度1000億元人民幣，滿足企業對人民幣貿易融資需求，銀行可借取資金的期限延長至最長6個月，並採用在岸定價加上很小的點差。他認為，如果相關安排使用得當，可能會擴大措施範圍，可考慮用於支持貿易以外其他用途。(cl)