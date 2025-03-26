26/03/2025 19:41

《再戰明天》美國公布批發庫存等數據，中海油中芯李寧公布業績

《經濟通通訊社26日專訊》美國公布批發庫存等數據，及中海油中芯李寧公布業績，料為周四（27日）市場焦點。



*歐洲央行副總裁發表講話，歐元區公布貨幣供應M3*



各國重要經濟活動方面，烏克蘭總統澤連斯基與歐洲主要領導人舉行會談，討論正在進行的結束戰爭的努力、對基輔的安全保障以及如何增加對烏克蘭的援助。歐洲央行常務理事會會議（線上）舉行。周四本港時間7:50am，日本央行公布3月18至19日政策會議的審議委員意見摘要。5:00pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在歐洲議會經濟暨貨幣事務委員會的聽證會上做介紹性發言；同一時間，挪威央行宣布利率決定並發布貨幣政策報告。晚上8:30pm，德國財政部長庫基斯在2025年歐洲經濟會議上發表講話。9:00pm，歐洲央行副總裁德金多斯在2025年國際金融協會(IIF)歐洲峰會上發表講話。



數據方面，周四5:00pm（本港時間．下同），歐元區公布2月貨幣供應M3，年率升幅料由3.6%擴大至3.8%。8:30pm，美國公布第四季GDP價格指數，料由1.9%升上2.4%；第四季個人消費料由3.7%升上4.2%；2月批發庫存月率升幅料由0.8%收窄至0.7%；連續申請失業救濟金人數料由189.2萬降至188.5萬；首次申請失業救濟金人數料由22.3萬升至22.5萬。10:00pm，美國公布2月成屋待完成銷售，月率料由下滑4.6%改善至升1%。11:00pm，美國公布3月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料維持於負5。



在本港，明日公布業績的公司有:北京控股(00392)、山高控股(00412)、中國海洋石油(00883)、中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、郵儲銀行(01658)、中國財險(02328)、李寧(02331)、中海物業(02669)、中國重汽(03808)、百濟神州(06160)、海爾智家(06690)等。(wa)