26/03/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.76833 -3.167 一周 3.52905 +5.786 兩周 3.67131 +0.071 一個月 3.8 - 兩個月 3.8756 -0.071 三個月 3.91137 +0.071 六個月 3.99857 - 一年 4.08244 +0.899

《經濟通通訊社26日專訊》港元匯價持續走軟，今早最低曾見7.7760兌1美元，續見3月4日以來最低，港元拆息變動不大，隔夜息微跌至2.76833厘，一周錢兩連升至3.52905厘，見兩周新高，而與樓按相關的一個月拆息則維持3.8厘。反映銀行資金成本的三個月拆息結束兩連跌，回升至3.91137厘。六個月期仍報3.99857厘，一年期微升至4.08244厘。港元匯價最新報7.7746，較前收市價微升0.003%。(cl)資料來源：香港銀行公會