26/03/2025 11:21
《港元利率》拆息個別發展，一個月期不變三個月期結束兩連跌
《經濟通通訊社26日專訊》港元匯價持續走軟，今早最低曾見7.7760兌1美元，續見3月4日以來最低，港元拆息變動不大，隔夜息微跌至2.76833厘，一周錢兩連升至3.52905厘，見兩周新高，而與樓按相關的一個月拆息則維持3.8厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息結束兩連跌，回升至3.91137厘。六個月期仍報3.99857厘，一年期微升至4.08244厘。
港元匯價最新報7.7746，較前收市價微升0.003%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息結束兩連跌，回升至3.91137厘。六個月期仍報3.99857厘，一年期微升至4.08244厘。
港元匯價最新報7.7746，較前收市價微升0.003%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.76833
|-3.167
|一周
|3.52905
|+5.786
|兩周
|3.67131
|+0.071
|一個月
|3.8
|-
|兩個月
|3.8756
|-0.071
|三個月
|3.91137
|+0.071
|六個月
|3.99857
|-
|一年
|4.08244
|+0.899
資料來源：香港銀行公會