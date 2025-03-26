26/03/2025 10:06

《Ａ股焦點》險資入場黃金市場，國壽平安完成首交易，惟A股微跌

《經濟通通訊社26日專訊》險資購金成為現實。中國人壽(02628)(滬:601628)昨日於上海黃金交易所完成了國內保險機構的首筆黃金詢價交易，平安人壽在上海黃金交易所亦完成了國內保險機構首筆上海金交易。另有兩家保險公司分別完成了首筆場內競價交易和首筆場內大宗交易。



上述交易標誌內地保險公司正式開啟黃金投資新篇章，醞釀多時的險資購金終於從規劃走向了現實。



中國人壽A股、中國平安(02318)(滬:601318)A股均微跌。國壽A今早低開低走，現跌0.26%，報37.63元人民幣；平安A股高開低走，現微跌0.12%，報51.90元人民幣。



中國人壽表示，未來將堅持長期主義的投資理念，堅守穩健審慎的投資風格，發揮好黃金在優化組合、對沖風險、抵御通脹等方面的獨特配置價值，進一步提升公司整體投資組合的長期風險收益比率。



平安人壽表示，高度重視這一歷史機遇，將積極研究黃金業務的投資配置規劃，以優化資產配置結構，提升資金運用效率。



*上金所：首批4家險企會員已完成業務籌備並入市*



為拓寬保險資金運用渠道，優化保險資產配置結構，國家金融監督管理總局於2月7日發布《關於開展保險資金投資黃金業務試點的通知》，允許10家試點保險公司投資在上金所主板上市或交易的相關黃金合約及業務。



上海黃金交易所25日公布，正式吸收首批4家保險公司成為會員，分別為中國人民財產保險股份有限公司、中國人壽險股份有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司。目前該4家保險機構會員已完成業務籌備並入市，保險資金投資黃金試點業務平穩落地。(jq)