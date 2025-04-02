26/03/2025 08:27

【大國博弈】中國駐加大使：願與加拿大強化經貿關係

《經濟通通訊社26日專訊》美國政府發動全球貿易戰之際，中國駐加拿大大使王鏑表示，北京政府有意與加拿大增強經貿關係，也會考慮與加拿大簽訂雙邊貿易協議。



王鏑周二（25日）出席渥太華中國大使館舉行的一項宣傳活動期間又稱，華府不應強迫加拿大在中美兩國之間選邊站，因為此舉不利於全球貿易往來。



中國目前是加拿大第二大貿易夥伴，兩國貿易談判於2018年告吹。加拿大對中國商品實些一些限制，中國較早時亦公布反制措施。王鏑指出，儘管近年來中加兩國關係緊張，但兩國貿易金額仍有所上升，中方願意與加拿大簽訂貿易協定，前提是加方須撤銷針對中國商品的限制。(ry)