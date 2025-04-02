26/03/2025 08:42

【大國博弈】美國制裁逾50個中國實體，指控其危害國安

《經濟通通訊社26日專訊》美國商務部工業及安全局（Bureau of Industry and Security，BIS）周二（25日）在聯邦公報上刊發兩篇公告，一共制裁54間華企，包括一間標明來自香港的公司。根據公告，這些實體被指其行為與美國國家安全或外交政策相違背。



美國已將82間來自中國、伊朗、巴基斯坦、南非以及阿聯酋的實體列入出口限制清單，指控相關中國公司涉嫌獲取或試圖獲取美國產品，以支持中國量子技術發展，而量子技術可用於軍事領域，認為對美國的國安構成威脅。



清單中有一間來自香港的賽澔（香港）儀器有限公司(Scikro(Hong Kong)Instruments Limited），另一間名稱相似但位於上海的賽澔（上海）儀器有限公司(Scikro(Shanghai) Instrument）亦上榜。公報預料將在3月28日實施制裁。(ry)