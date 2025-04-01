26/03/2025 08:50

【ＡＩ】浙江省政府與阿里及螞蟻合作發展AI

《經濟通通訊社26日專訊》阿里巴巴(09988)公布，其總部所在的浙江省政府與阿里集團及螞蟻集團簽署戰略合作協議，包括在人工智能(AI)等領域展開合作。



根據協議，三方將緊緊圍繞「以高質量發展為首要任務、以縮小『三大差距』為主攻方向、以改革創新為根本動力、以滿足人民美好生活需要為根本目的」，進一步整合資源，緊密協同，推動平台經濟健康發展，在人工智能(AI)等領域展開合作，更好服務中國式現代化省域實踐，共同推動國家重大戰略落地實施。



阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信日前表示，國家主席習近平今年2月會見民營企業家，企業家信心增強，阿里巴巴將重啟招聘。近期阿里在AI人才招聘方面動作頻頻，2026屆阿里春季實習生招聘與AI相關的崗位佔比近5成。(ry)