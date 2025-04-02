26/03/2025 09:20

【大國博弈】美智庫稱中國招募前聯邦僱員獲取情報，中方稱不知情

《經濟通通訊社26日專訊》美國華盛頓一個智庫組織表示，中國意圖透過假冒獵頭公司，招募因削減資源被解僱的聯邦僱員，意圖獲得美國政府內部運作等情報。



《路透》報道指，有關智庫發現，近期有一間神秘的中國科技公司發布針對前聯邦僱員和人工智能研究人員的招聘訊息，參與招募的4間顧問和獵頭公司只有少量的公開資訊，但各公司共享網站、亦將數據託管在同一伺服器。路透記者發現，4間公司的辦公電話無人接聽或未有提供有效的電話號碼、提供虛假公司地址、電子郵件無回覆、有部分已刪除相關的招聘資訊。



智庫組織的研究人員認為，有關行動與中國情報部門慣常的操作類似，試圖利用最近受大規模裁員影響的前聯邦僱員的財政弱點，若一旦受聘，或被要求分享聯邦政府運作信息。



中國駐華盛頓大使館的一位發言人在電郵中回應指，中國方面不了解被指參與行動的任何實體，且北京方面尊重數據隱私和安全。美國白宮發言人表示，中國不斷試圖透過間諜和脅迫手段利用美國的「自由開放體系」，強調現任和前任聯邦僱員，都必須認識到保護政府資訊的重要性。(ry)