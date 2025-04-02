26/03/2025 13:56

【大國博弈】王毅：中方願同美方開展對話協商，解決各自合理關切

《經濟通通訊社26日專訊》外交部網站消息，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅今日在京會見美中關係全國委員會董事會執行副主席格林伯格。王毅讚賞格林伯格長期致力於促進中美交流合作，希望委員會和美國各界有識之士為中美關係穩定健康發展作出新的貢獻。



王毅表示，中美兩國有著廣泛利益和廣闊合作空間，可以相互成就，造福世界。當前中美關係處於何去何從的重要關口，雙方應以兩國元首重要共識和願景為指引，加強交流，增進了解，避免誤判，管控分歧。中方願本著平等原則和相互尊重精神，同美方開展對話協商，解決各自合理關切。



格林伯格說，美中關係是世界上最重要的雙邊關係。面對風險因素和不確定性增多的世界，雙方應加大接觸，落實好兩國元首願景，實現各自和平繁榮。(ry)