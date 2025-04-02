26/03/2025 16:25

【大國博弈】外交部回應美機構涉華報告：停止渲染「中國威脅」

《經濟通通訊社26日專訊》美國情報機構發布的一份報告稱，中國仍然是美國最大的軍事和網絡威脅。該報告還稱大陸「奪取台灣」的能力取得了進展。



對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日的例行記者會上回應表示，美方年覆一年發表這類不負責任、充滿偏見的報告，散布「中國威脅論」，鼓噪大國競爭，不過是為了遏制、打壓中國，維護自身霸權找借口。



郭嘉昆指出，中國的發展有著清晰的歷史邏輯和強大的內生動力。我們的目標光明磊落，就是要讓中國人民過上好日子，為世界作出更大的貢獻。中國無意超越誰、取代誰。



台灣問題純屬中國內政。中方反對「台獨」、捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，任何人都不要低估和誤判。正所謂「拿著錘子的人看什麼都像釘子」，中方奉勸美方，不要用自身的霸權邏輯來「鏡像」中國，不要用過時的冷戰思維來看待中美關係，不要以戰略競爭為名行對華遏制打壓之實。停止以任何方式縱容、支持「台獨」分裂活動，停止渲染「中國威脅」，以實際行動推動中美關係穩定、健康、可持續發展。(jq)