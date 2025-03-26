26/03/2025 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升40點子，報7.2600

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1754，較上個交易日升34點子，止四連跌，創3月20日以來近一周新高，和市場預測偏離仍超800點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開40點子，報7.2600，上個交易日即期匯率收盤報7.2640。



隔夜美國公布的3月消費者信心連續第四個月下降，加上特朗普政府對關稅的反覆搖擺，美元和美債收益率隔夜小幅回落，人民幣面臨的外部壓力略有緩解；但關稅重壓下人民幣的貶值壓力難消，監管層料延續對中間價單邊預期的過濾舉措，助力穩定市場預期。



巴克萊銀行最新報告稱，美國加徵關稅舉措對中國而言是「一顆難以咽下的藥丸」。雖然人工智能技術的發展有望提振中國經濟增長，但不太可能抵消關稅對經濟的衝擊。鑒於出口商利潤下滑以及貿易轉移空間優先，人民幣需要再次走弱一對沖關稅的不利影響。(jq)