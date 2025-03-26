26/03/2025 16:41

【聚焦人幣】人幣即期收升5點子，止五連跌，報7.2635

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2635，較上個交易日4時30分收盤價升5點子，止五連跌，全日7.2600至7.2661之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現57點子，報7.2721。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1754，較上個交易日升34點子，止四連跌，創3月20日以來近一周新高，和市場預測偏離仍超800點。



美國對等關稅實施在即，市場情緒略偏謹慎，短期人民幣料以穩為主，等待更多指引。交易員表示，4月2日美國對等關稅如何實施，將決定美元走向，人民幣也可能面臨新的選擇。跨季需求擾動銀行間人民幣資金價格仍偏貴，這使得美元/人民幣短端掉期CNYTN=CFXS繼續反彈，而長端掉期的套利買需不減也讓曲線變得更平。



招商銀行金融市場部最新觀點認為，近期美國公布的幾項軟數據依然表現疲弱，延續了上月趨勢，「滯脹」擔憂預計在4月初關稅主題結束後繼續發酵。(jq)