26/03/2025 09:50

【聚焦數據】廣東首2月工業增加值增2.8%，汽車製造業降轉增

《經濟通通訊社26日專訊》廣東省統計局公布，1-2月，全省規模以上工業增加值同比增長2.8%，增速較去年全年的4.2%放緩。



分門類看，採礦業增加值下降6.4%，製造業增長3.5%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業下降1.4%。



分行業看，電氣機械和器材製造業增長7.7%，增速比上年全年加快5.0個百分點；汽車製造業由上年全年下降1.2%轉為增長7.6%，增速加快8.8個百分點；計算機、通信和其他電子設備製造業增長5.3%，通用設備製造業增長11.7%，石油、煤炭及其他燃料加工業增長8.8%。



分企業規模看，中、小微型企業增加值分別增長3.3%、6.6%，增速均高於全省規模以上工業平均水平。



新動能產品保持良好增勢，新能源汽車、工業機器人、服務機器人、民用無人機產量分別增長50.9%、31.1%、26.0%、92.7%。



1-2月，規模以上工業企業產品銷售率為98.4%，比上年全年提高2.0個百分點。規模以上工業企業實現出口交貨值5529.65億元，同比增長5.1%。(sl)