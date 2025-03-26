26/03/2025 09:50

【聚焦數據】廣東首2月固投降8.4%，房地產開發投資降16%

《經濟通通訊社26日專訊》廣東統計局公布，1-2月，全省固定資產投資額同比下降8.4%，降幅較去年全年的4.5%擴大。其中，房地產開發投資下降15.8%，降幅比上年全年收窄2.4個百分點；全省新建商品房銷售面積824萬平方米，同比下降8.6%，降幅比上年全年大幅收窄13.2個百分點。



基礎設施投資同比增長0.8%，增速比上年全年加快0.6個百分點，其中鐵路運輸業投資增長24.5%、航空運輸業投資增長71.6%。工業投資佔比達35.7%，工業投資中的汽車製造業投資、通用設備製造業投資分別增長43.0%、15.9%；工業轉型升級穩步推進，工業技術改造投資增長9.1%，其中製造業技改投資增長8.7%，工業技改投資佔工業投資比重提高至36.9%，比重同比提高6.0個百分點。(sl)