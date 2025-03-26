26/03/2025 09:50

【聚焦數據】廣東首2月社會消費品零售總額增速加快至1%

《經濟通通訊社26日專訊》廣東統計局公布，1-2月，全省社會消費品零售總額0.81萬億元（人民幣．下同），同比增長1.0%，增速比去年全年加快0.2個百分點。



按經營單位所在地分，城鎮市場消費品零售額增長1.1%，鄉村市場消費品零售額增長0.3%。



按消費類型分，商品零售增長1.0%，餐飲收入增長1.3%。



消費品以舊換新政策繼續顯效，限額以上單位文化辦公用品類、通訊器材類商品零售額分別增長30.6%、15.0%，電動自行車、可穿戴智能設備帶動日用品類增長5.1%；新能源汽車消費市場持續升溫，增長9.8%。



新消費模式較快增長，限額以上通過公共網絡實現的商品零售額增長8.1%，增速比上年全年加快1.1個百分點，拉動限額以上單位商品零售額增長3.0個百分點。



*2月廣東CPI同環比皆轉降，PPI同比降幅縮環比轉漲*



2月，居民消費價格指數(CPI)同比由1月上漲0.5%轉為下降1.1%；扣除食品和能源價格的核心CPI同比由1月上漲0.5%轉為下降0.8%。CPI環比則由上月上漲0.9%轉為下降0.5%。1-2月，CPI同比下降0.3%。



2月，工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降0.7%，降幅比上月收窄0.4個百分點，環比則由上月下降0.3%轉為上漲0.3%。工業生產者購進價格指數(IPI)下降2.1%，降幅擴大0.2個百分點。1-2月，PPI、IPI分別下降0.9%、2.0%。(sl)