26/03/2025 17:30

《神州金融》建行個人黃金定期積存起點金額上調至800元

《經濟通通訊社26日專訊》金價持續上漲，內地銀行陸續上調黃金積存業務門檻。建設銀行(00939)(滬:601939)公告，自北京時間2025年3月31日9:10起，建設銀行個人黃金積存業務定期積存起點金額（包括日均積存及自選日積存）由700元（人民幣．下同）上調至800元。調整前已設置成功的定期積存計劃將繼續執行，不受影響。設置展期的定期積存計劃到期後，若原計劃積存金額滿足行方最新要求，則展期成功，否則展期失敗。修改定期積存計劃需滿足建設銀行最新積存金額要求。



此前招商銀行(03968)(滬:600036)發公告稱，自2025年3月27日起，黃金帳戶活期買入起點及黃金帳戶定投起點由每克700元起調整為每克750元起。調整前已設置成功的定投計劃（含普通定投與智能定投）將繼續執行，不受影響。調整後新發起的定投計劃金額須滿足該行最新起點要求。該行將持續關注黃金市場變動情況，適時對上述起點金額進行調整。(sl)