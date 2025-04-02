26/03/2025 16:05

【大國博弈】外交部強烈譴責美國對浪潮子公司等中企實施出口限制

《經濟通通訊社26日專訊》對於美國商務部將54家中國實體列入出口限制清單，當中包括中國浪潮集團的六家子公司，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，美方濫用實體清單等出口管制工具，以「危害美國國家安全」、「違反美國外交政策」為借口，濫施非法單邊制裁，是典型的霸權主義行為，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害企業的合法權益、破壞全球產供鏈安全穩定。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。



郭嘉昆並稱，中方敦促美方停止泛化國家安全概念，停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，停止濫用各類制裁清單，無理打壓中國企業。中方將採取必要措施，堅定維護中國企業的合法權益。



美國商務部周二(25日)公開兩份制裁文件，其中一份顯示12家中國實體被列入出口限制清單，包括浪潮集團在台子公司浪潮數字雲端有限公司，以及讓潮軟件等浪潮旗下在北京和香港的5家公司；而浪潮集團本身已於2023年被列入名單。其他還有北京智源人工智能研究院、河南鼎新信息產業、寧暢信息產業、中科可控旗下Suma Technology Co和中科泓泰電子公司等。



另一份文件則顯示，中國、伊朗、巴基斯坦、南非和阿聯的共計70個實體被列入出口限制清單，當中42家中國實體包括賽澔儀器、安徽科華貿易、重慶西南集成電路設計有限責任公司等。



列入該名單的企業需獲得美商務部單獨許可，方能購買美國受管制的技術或貨物。(sl)