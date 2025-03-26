26/03/2025 11:27

【特朗普新政】達利歐與共和黨議員會談，警告美國債務形勢嚴峻

《經濟通通訊社26日專訊》橋水創辦人達利歐就美國赤字上升問題的危險，向眾議院共和黨議員發出警告，敦促他們把預算赤字降至僅佔國內生產總值(GDP)的3%，否則償債成本可能會擠壓政府支出。



達利歐於周二（25日）在會見共和黨議員後發聲明表示，他對長期應對嚴峻形勢的選擇有了很好的理解，期待就問題保持聯繫，並與其他人進行類似的討論。



達利歐的發言正值參眾兩院共和黨議員激烈爭論減少支出之際。根據國會預算辦公室數據，2024財年，美國預算赤字佔GDP的6.6%。



與達利歐會談之後，眾議院預算委員會主席Jodey Arrington表示，他決心阻止任何缺乏足夠減少支出規模的參議院稅收計劃。不過，他承認，眾議院自己的預算藍圖未能實現達利歐3%的赤字率目標。



*穆迪：美國財政實力正陷入連續多年下滑局面*



與此同時，全球三大評級機構之一的穆迪警告，美國的財政實力正陷入連續多年下滑的局面，在該機構2023年底將美國主權信用評級展望下調至負面後，已出現進一步惡化。目前，穆迪是全球三大評等機構中，唯一仍授予美國AAA級信用評等的機構。



在最新發布的報告中，穆迪強調，即使在極其樂觀，且機率極低的經濟金融情景下，即美國經濟實現3%的實際GDP增長、10年期國債孳息率回落到3厘、政府支出大幅削減，也只能將美國債務承受能力穩定在比2023年更弱的水平，仍顯著弱於其他AAA評級和高評級主權國家。(rc)